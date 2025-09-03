245 millones de dólares serán invertidos en la segunda etapa del plan de modernización del aeropuerto internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, iniciando con la construcción de la nueva terminal de bandas de equipaje, migración y aduanas, para lo que se destinarán más de 47 millones de dólares.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma dijo que esta fase también incluye proyectos que permitirán mejorar los servicios para los salvadoreños y los turistas internacionales.

De acuerdo a la ministra de turismo solo durante los primeros 8 meses del año han recibido alrededor de 2.7 millones de visitantes. Según el titular de CEPA, la segunda etapa del plan de modernización será ejecutado durante los próximos cuatro años, mientras que la terminal de bandas de equipaje podría estar lista el primer trimestre de 2026.