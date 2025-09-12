El Salvador revitaliza su herencia náhuatl a través de la Iniciativa Portadores del Náhuatl, que utiliza juegos educativos y metodologías lúdicas para enseñar el idioma ancestral.

Esta propuesta cultural, liderada por el sociólogo Elías Córdoba, revela cómo palabras cotidianas como «maquilishuat» (cinco hojas) o nombres geográficos como Nejapa tienen profundas raíces indígenas.

El proyecto busca combatir la marginación histórica de los pueblos originarios mientras visibiliza a los hablantes nativos de Santo Domingo de Guzmán, donde abuelas como Nancy Cortés mantienen viva la lengua mediante la artesanía y tradiciones orales.