Más de ocho kilómetros de la carretera del Litoral que conecta a San Agustín, Jiquilisco en Usulután, están siendo intervenidos.

Los trabajos incluyen la pavimentación, cuya carpeta tendrá 8 centímetros de espesor, construcción de canaletas y la instalación de 9 tuberías, cajas de drenaje, según reportó el Ministerio de Obras Públicas.

Además de estas localidades, más distritos de la zona oriental u norte del país serán intervenidos como parte de una inversión de 100 millones de dólares orientados al mejoramiento de caminos rurales.