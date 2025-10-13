Equipos municipales del oeste de la ciudad de Gaza comenzaron las labores de remoción de escombros y reapertura de caminos luego de la retirada del ejército israelí, en una zona devastada por el conflicto.

Aunque los trabajos avanzan con maquinaria pesada, la magnitud de la destrucción complica los esfuerzos y retrasa el acceso a los barrios más afectados.

Según los reportes locales, la guerra ha dejado más de 67 mil muertos y cerca de 170 mil personas heridas, lo que refleja la crisis humanitaria que persiste en la región.