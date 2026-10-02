Inicia periodo para pago del aguinaldo

Ya inició el período para que las empresas entreguen el aguinaldo a más de un millón de trabajadores formales, tras las reformas que adelantaron el plazo para recibir esta prestación.

Durante este período, los empleadores podrán elegir la fecha en la que realizarán el pago, siempre que se encuentre dentro del periodo establecido.

Para algunos trabajadores, recibir el aguinaldo desde octubre representa una oportunidad para cancelar deudas.

Pero otros, prefieren que la prestación sea entregada hasta diciembre, ya que una mala administración podría dejarlos sin recursos, para las fiestas de fin de año e inicio del ciclo escolar.

Las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para entregar el aguinaldo. Después de esa fecha, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones para verificar que los empleadores hayan cumplido con esta obligación.

En 2025, el Ministerio de Trabajo reportó incumplimientos en el 4% de las empresas inspeccionadas. La falta de pago del aguinaldo puede generar sanciones de entre 2 y 12 salarios mínimos, por cada derecho laboral vulnerado.