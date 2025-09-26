Edwin Mauricio Alvarado Lazo, es el acusado de la violación, privación de libertad y feminicidio de una niña de 7 años. El hecho se cometió en La Campanera, Soyapango en 2023.

Los hechos ocurrieron cuando la menor se dirigía a jugar a un parque de la colonia cuando habría sido interceptada por Alvarado quien era su vecino. Este supuestamente la privó de la libertad, la trasladó a su vivienda para violarla, y luego quitarle la vida. Luego el imputado presuntamente abandonó el cuerpo de la víctima en un saco cerca de una zona verde del lugar, el caso generó conmoción.

En este proceso se cuenta con al menos una docena de testigos y se desarrolla en dos etapas, Alvarado fue capturado por la PNC en el bulevar Tutunichapa, entre la avenida España y avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Salvador y permanece en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, y está siendo acusado de violación, privación de libertad y feminicidio.