Se instaló vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien es acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas junto a cuatro imputados más, entre los que se encuentran los exfuncionarios Arístides Valencia, exministro de Gobernación, y Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad.

Además de Paolo Lüers y Wilson Alvarado.

La Fiscalía señala que durante las elecciones de 2014 y 2015 habrían negociado con pandillas para recibir votos durante esos comicios, a cambio de altas sumas de dinero y otros beneficios más que recibirían si resultaban electos.

El ministro público agrega que los imputados sostuvieron varias reuniones con líderes de pandilla 18 y la MS.

Benito Lara fue el único presente durante esta vista pública, y dijo que espera que sea un juicio apegado a derecho.

Actualmente Ernesto Muyshondt se encuentra en prisión, en febrero de este año fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en su función como edil de comuna capitalina.

La vista pública se desarrolla en tribunal primero de sentencia de San Salvador y se prevé que pueda tener una duración de al menos 10 días.