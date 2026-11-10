Inicia época seca en El Salvador

La época seca inició en El Salvador, luego de que las lluvias disminuyeran gradualmente en la mayor parte del territorio a partir del 18 de octubre.

Durante la primera mitad de ese mes, las precipitaciones continuaron en el país.

En los próximos días y meses podrían presentarse lluvias puntuales por el acercamiento de frentes fríos a la región, fenómenos característicos de esta época del año.

En general, se espera un ambiente fresco por la presencia de los vientos nortes, con temperaturas muy frescas en horas de la madrugada.

Los frentes fríos constituyen los ecosistemas meteorológicos propios de este periodo del año en la región.

Su acercamiento explica la posibilidad de precipitaciones aisladas pese al inicio de la estación seca.

Los vientos nortes, por su parte, marcan el descenso de temperatura previsto para el territorio, con mayor intensidad durante la madrugada.