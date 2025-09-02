Sobrenombres y no saludar al entrar al salón de clases son algunas de las faltas por la que los alumnos podrían ser sancionados. El nuevo reglamento ya está siendo implementado en las escuelas del país, estos deméritos podrán acumularse.

Si el alumno tiene tres recibirá una sanción verbal, si acumula 6 el maestro deberá comunicarse con los responsables, si tiene 10 acarrearía una suspensión de privilegios y con 15 llamados de atención no podrán ser promovidos al siguiente grado.

Por su parte, las instituciones privadas mencionan que estas normativas siempre han sido implementadas en colegios, desde faltas menores, faltas graves y muy graves.

En el artículo 57, de la ley crecer juntos menciona que “sólo podrán imponerse sanciones por conductas previamente tipificadas en los reglamentos internos y manuales de convivencia de las instituciones educativas que no contravengan lo dispuesto en la presente ley y las normas aplicables a la materia” por ello, instituciones hacen un llamado a armonizar la ley para proteger a los maestros para no incurrir en sanciones administrativas.