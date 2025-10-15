2.1 millones de dólares menos en ingresos proyecta recibir el gobierno para 2026 en concepto de contribución especial sobre bebidas alcohólicas, tabaco y armas; esto de acuerdo con los presentado en el proyecto de presupuesto general del estado para el próximo año. De hecho, el cálculo de este impuesto era de 61.8 millones de dólares para el ejercicio 2025, pero en 2026 será de 59.7 millones de dólares, dicha contribución se cobra para extender los servicios de Fosalud, según indica la ley de presupuesto.

En cifras generales, hacienda proyecta recibir ingresos estimados por 261.7 millones de dólares para el año 2026 solo en concepto de contribuciones especiales; un incremento de 31.1 millones si se compara con el ejercicio 2025.

En El Salvador, las contribuciones especiales son impuestos que se aplican a ciertos sectores con el objetivo de realizar obras o actividades de beneficio público; y se aplican a los combustibles, alcohol, tabaco, armas y al turismo.

En el caso de la contribución especial para estabilizar las tarifas del transporte público, Hacienda estima recaudar 21.2 millones más que este año (21,259,680); es decir, un total de 60 millones de dólares, frente a los 38.7 que recibirá este 2025. Cabe señalar que este impuesto sale de la venta de diésel y gasolinas regular o superior que hacen los salvadoreños, con un cobro de diez centavos por galón; que se entregan en compensación para mantener la tarifa del pasaje de buses y microbuses.

En cuanto a la contribución especial sobre la promoción turista, para el próximo año se estima lograr una recaudación de 22 millones de dólares, 8.1 millones más que este año (8,171,222), dicha contribución se genera por el pago de un 5% sobre el precio de alojamientos en establecimientos que brinden servicios turísticos, y siete dólares por persona en el caso de quienes salen del territorio nacional por vía aérea, estos fondos son utilizados por la Comisión Salvadoreña de Turismo para promover al país como un destino turístico a nivel nacional e internacional.

Finalmente, en el caso de la contribución especial sobre el diésel y la gasolina que se usa para financiar proyectos de mantenimiento vial; el gobierno ha presupuestado cobrar 120 millones de dólares; 3.7 (3,779,050) millones más de los 116.2 (116,220,950) que proyectaron en 2025. Este dinero es entregado a Fovial y dirigido a mantener la conservación vial, señalización, entre otros fines; e implica el cobro de 20 centavos por galón de combustible que se consumen en el país.