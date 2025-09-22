El Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte que El Salvador aún presenta desafíos en la rendición de cuentas y transparencia, sobre todo en el manejo de activos digitales. En su informe de transparencia fiscal 2025, la entidad destaca que durante el último año, el gobierno salvadoreño mantuvo cuentas extra presupuestarias sin auditar; incluidas las tenencias gubernamentales de bitcoin. El departamento señala que la entidad fiscalizadora, es decir la corte de Cuentas de la República, no cumplió con los estándares internacionales de independencia; además que no publicó informes de auditorías que cubrieran la totalidad del presupuesto anual ejecutado. Agrega también que el gobierno no hizo pública la información sobre algunos contratos de contratación pública

Pese a estos señalamientos negativos, el gobierno estadounidense determinó que El Salvador logró avances significativos en su gestión presupuestaria; pues reveló al público información sobre las obligaciones de deuda, también presentó la propuesta del presupuesto general dentro de un plazo razonable y su posterior aprobación y rendición de cuentas en tiempo justo. El informe resalta que dentro del presupuesto se desglosaron los ingresos y gastos por ministerio o entidades de gobierno; además de que se hicieron públicos las asignaciones, ingresos y egresos de las oficinas gubernamentales

El Departamento de Estado estadounidense también sugirió mecanismos que el país podría adoptar para mejorar su transparencia fiscal, como eliminar las cuentas fuera de presupuesto o someterlas a supervisión y auditoria adecuadas. Además garantizar que la Corte de Cuentas de la República cumpla con las normas internacionales de independencia y publique auditorias que cubran la totalidad del presupuesto anual ejecutado, y finalmente, revelar más información sobre contratos públicos