Informe revela que las mujeres enfrentan violencia durante todo el ciclo migratorio

Un reciente informe sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra la mujer en contextos de movilidad humana evidencia que las mujeres enfrentan diferentes tipos de violencia durante todo el ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y retorno.

La violencia es una de las principales causas por las que las mujeres abandonan su país de origen, pero salir de su nación no frena los riesgos.

Durante el tránsito suelen enfrentar violencia sexual y ser víctimas de trata, según el análisis.

Otro de los temas alarmantes es la desaparición de mujeres durante la travesía por llegar a su destino, una ruta migratoria que inicia con la esperanza de mejores oportunidades, pero que termina con el crimen de muchas mujeres.

El informe señala además que los países tratan de ocultar que en su territorio han desaparecido personas, sobre todo por condiciones de violencia en los países de tránsito.