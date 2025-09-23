Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos revela que El Salvador continúa presentando serios desafíos en transparencia y rendición de cuentas, particularmente en el manejo de sus tenencias de bitcoin y cuentas extrapresupuestarias que permanecen sin auditar.

Pese a estas sombras, el reporte destaca avances significativos en la gestión presupuestaria, como la divulgación puntual de las obligaciones de deuda y un desglose claro de los ingresos y gastos por ministerio.

Aunque el documento valora estos progresos, subraya que la Corte de Cuentas no cumplió con estándares internacionales de independencia, lo que socava la fiscalización integral. Para encarar estos vacíos, Estados Unidos sugiere mecanismos clave como someter todos los fondos a auditoría.