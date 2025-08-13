En el caso de El Salvador señala que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en el país durante este año.

Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción, algo que atribuyen a las políticas del gobierno.

Estados Unidos indica edemas que no existió informes creíbles de abusos significativos a los derechos humanos y que El Salvador tomó medidas para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos.

En cuanto al estado de excepción, hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales. El ejecutivo informó de 115 muertes en prisión desde marzo de 2022 hasta julio de 2024. Algunos de estos casos fueron investigados por la procuraduría de derechos humanos.