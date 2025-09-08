La Organización Meteorológica Mundial advierte que el cambio climático y la contaminación del aire forman un círculo vicioso que amenaza la salud, los ecosistemas y la economía mundial.

El boletín menciona que la quema de combustibles fósiles y los incendios forestales liberan contaminantes como el carbono negro y el ozono troposférico, que agravan la contaminación y el calentamiento global.

Entre los principales hallazgos se encuentra, la materia particulada sigue siendo uno de los mayores riesgos para la salud, en 2024 se registraron aumentos en la amazonia, Canadá, Siberia y África Central debido a incendios sin precedentes. Además de que los aerosoles tienen efectos complejos, algunos calientan la atmósfera, otros la enfrían temporalmente, pero todos conllevan impactos negativos, desde lluvia ácida hasta deshielo acelerado.

La contaminación del aire causa más de 4,5 millones de muertes prematuras al año, la niebla invernal en regiones densamente pobladas, se intensifica por la contaminación de transporte, agricultura y quema de residuos, pero los incendios forestales se consolidan como una de las principales fuentes de contaminación

La organización insiste en que el cambio climático y la calidad del aire deben abordarse de forma conjunta e integrada, con políticas globales que reduzcan emisiones, fortalezcan la vigilancia y protejan tanto la salud como el medioambiente.