Informalidad en el país

Cerca de dos millones de salvadoreños laboran en la informalidad según cifras de Fusades, mientras que la Organización Internacional del Trabajo revela que 6 de cada 10 personas en edad económicamente activa están fuera del mercado laboral formal.

Algunos de ellos incluso han creado micro y pequeñas empresas.

La informalidad laboral en El Salvador está vinculada a los bajos niveles de escolaridad, así lo detalla la revista de Ciencia Económicas de la Universidad de El Salvador en un diagnóstico estructural, determinantes y una estrategia integrada de formalización. Ella es Lidia Hernández quien no tuvo la oportunidad de estudiar bachillerato.

Este trabajo le ha permitido a lidia sacar adelante a sus dos hijos, un caso similar es el de Susana Valle quien además señala que pese el trabajar por cuenta propia le permite flexibilidad de horarios y ganar más de lo que pagan por un salario mínimo.

Según datos del Banco Central de Reserva hasta el 2023 el 96,58% de los trabajadores del área de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pertenecen al sector informal al igual que el 72.25% de los que se dedican al comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento y el 54. 84% que laboran en el sector inmobiliario son trabajadores informales.