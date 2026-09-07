Informalidad en el país

¿Cuántos salvadoreños trabajan de manera informal?, conozca las cifras de los trabajadores por cuenta propia en el país.

Cerca de dos millones de salvadoreños laboran en la informalidad según cifras de Fusades, mientras que la Organización Internacional del Trabajo revela que 6 de cada 10 personas en edad económicamente activa están fuera del mercado laboral formal.

Algunos de ellos incluso han creado micro y pequeñas empresas.

La informalidad laboral en El Salvador está vinculada a los bajos niveles de escolaridad, así lo detalla la revista de Ciencia Económicas de la Universidad de El Salvador en un diagnóstico estructural, determinantes y una estrategia integrada de formalización. Ella es Lidia Hernández quien no tuvo la oportunidad de estudiar bachillerato.

Este trabajo le ha permitido a lidia sacar adelante a sus dos hijos, un caso similar es el de Susana Valle quien además señala que pese el trabajar por cuenta propia le permite flexibilidad de horarios y ganar más de lo que pagan por un salario mínimo.

Según datos del Banco Central de Reserva hasta el 2023 el 96,58% de los trabajadores del área de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pertenecen al sector informal al igual que el 72.25% de los que se dedican al comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento y el 54. 84% que laboran en el sector inmobiliario son trabajadores informales.