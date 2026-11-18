La influenza tipo B ha ganado terreno en el país durante los últimos meses, representa el 64% de las muestras positivas, con 14 de los 22 casos identificados entre mediados de julio y principios de octubre, según el Ministerio de Salud en el sistema privado, este virus también ha mantenido una presencia constante, según explica el médico Iván Solano.

Las infecciones respiratorias agudas acumulan más de 1.3 millones de casos en El Salvador durante 2026, con un promedio de 29,000 semanales, sin embargo, las cifras de las últimas semanas se mantienen por debajo de los umbrales de seguridad epidemiológica, al igual que los casos de infecciones respiratorias agudas graves. Mientras que las neumonías suman 8,842 casos y mantienen una tendencia al alza en el tramo final del año.

En las próximas semanas, el país tendrá mayor afluencia de visitantes extranjeros y se prevén aglomeraciones por las festividades de fin de año. Ante este escenario, Solano recomienda no descuidar el uso de mascarilla ni las medidas de higiene y prevención, por su parte, la población afirma estar consciente de la importancia de estos cuidados.

Los cuadros asociados a este virus pueden presentar fiebre alta, dolores corporales, dolor de garganta, secreción nasal y tos.