Ante la llegada de las fiestas de fin de año y el aumento previsto de visitantes y aglomeraciones en El Salvador, especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención frente a los virus respiratorios, especialmente la influenza tipo B, que representa el 64% de las muestras positivas identificadas en el país, con 14 de los 22 casos detectados entre mediados de julio y principios de noviembre de 2026, según el Ministerio de Salud.

Durante 2026, las infecciones respiratorias agudas acumulan más de 1.3 millones de casos en el país, con un promedio de 29 mil por semana. Sin embargo, las cifras de las últimas semanas permanecen por debajo de los umbrales de seguridad epidemiológica.

Entre los síntomas asociados a la influenza se encuentran fiebre alta, dolores corporales, dolor de garganta, secreción nasal y tos.

Ante este escenario, el médico Iván Solano recomendó mantener las medidas de higiene, prevención y uso de mascarilla para reducir el riesgo de contagio durante las celebraciones de fin de año.