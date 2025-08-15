El infectólogo Ernesto Navarro alertó sobre un subregistro de casos de COVID-19 en el país, pese a confirmar un incremento a 4-5 contagios semanales detectados en clínicas privadas.

Según el experto, la población ya no acude a consulta ante síntomas leves como dolor de garganta, fiebre baja y congestión, confundiéndolos con resfriados comunes.

«Hay un iceberg de casos no diagnosticados«, advirtió, en referencia a la variante KP.3 (derivada de Ómicron), que domina el 40% de infecciones globales según la OMS.

Aunque las hospitalizaciones se mantienen estables, Navarro insistió en no minimizar los síntomas, especialmente en grupos de riesgo.