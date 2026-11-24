Las nuevas infecciones por VIH en América Latina subieron 25 % entre 2010 y 2025, según el informe global de ONUSIDA.

La región figura entre las tres zonas del mundo donde los casos aumentaron, junto con Europa Oriental y Asia Central.

El reporte indica que 41 millones de personas viven con el virus en el mundo. De ese total, 32 millones reciben tratamiento y más de ocho millones carecen de acceso a antirretrovirales.

En América Latina, el 18 % de las personas diagnosticadas no recibió tratamiento durante 2025, de acuerdo con el informe de ONUSIDA.

La falta de educación sexual, el miedo a realizarse pruebas y el desconocimiento sobre métodos de prevención figuran entre los principales retos señalados.

En la región, las muertes relacionadas con el SIDA bajaron 40 % en el mismo periodo. El 71 % de las personas con VIH recibe tratamiento y 890.000 no tienen carga viral suprimida.

A escala mundial, las nuevas infecciones suman 1,5 millones, 42 % menos que en 2010. La mayor reducción se registró en niños de 0 a 14 años, con 69 %, aunque 93.000 menores se infectaron.

El financiamiento internacional para VIH cayó 18 % en el último año, mientras la ayuda oficial para el desarrollo bajó 23 %.

Los aportes bilaterales de Estados Unidos disminuyeron 26 % y los desembolsos del Fondo Mundial 13 %. Los recursos en países de ingresos bajos y medios alcanzan 17.600 millones de dólares.

Un total de 55 países aumentó sus presupuestos internos, sin compensar la retirada de ayuda externa, informó Marina Alas.

ONUSIDA insiste en el diagnóstico temprano y el acceso a nuevos medicamentos como el lenacapavir.