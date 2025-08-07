Desde principios de este año, varias regiones de ese país han comenzado a probar escenarios de aplicación prácticos para impulsar la innovación continua en la tecnología robótica.

En los primeros seis meses, la producción de robots industriales y robots de servicios en China aumentó un 35,6% y un 25,5% interanual, respectivamente.

Actualmente, hay más de 930,000 empresas relacionadas con robots en el país. Y durante el primer semestre del año se crearon más de 100,000 nuevas empresas relevantes en este sector, lo que representa un aumento aproximado del 45% respecto al mismo período de 2024.