Índice de precios al consumidor durante el 2026

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas es uno de los sectores de la economía que ha presentado un incremento sostenido durante la primera mitad del año, de acuerdo con el índice de precios al consumidor que mide la inflación y las variaciones de precios de los bienes y servicios que se adquieren en el país.

Este indicador comenzó el 2026 con una baja inflación de apenas 0.89 puntos, pero conforme los meses avanzaban la cantidad incrementó hasta acumular 2.13 puntos de alza; lo que implica que para el sexto mes del año tanto los alimentos como las bebidas no alcohólicas se venden más caro de lo que se compraba en enero. Para julio el sector decreció un 0.53% bajando los precios de estos bienes.

Las estadísticas del Banco Central de Reserva revelan que recrearse y culturizarse se volvió más caro de enero a julio. A principios de año los números eran negativos, pero a partir de marzo las cifras fueron incrementando hasta alcanzar un máximo de 3.93% en junio, el siguiente mes bajó a 3.65.

El sector restaurantero y hotelero también mantuvo un alza continua de enero a junio. En esos meses acumuló 0.75 puntos porcentuales para en julio ceder 0.19%. A inicios de año comenzó con 3.95%, pero al cierre de julio fue de 4.51%.

Mientras tanto el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un comportamiento fluctuante; de enero a febrero incrementó 0.18%, en marzo bajó a 0.66, de abril a junio acumuló alzas de 1.35% y finalmente en julio la inflación bajó a 1.90.

Con respecto a sectores como las bebidas alcohólicas y el tabaco las cifras también fueron fluctuantes, inició año con 3.44 puntos hasta cerrar julio en 2.11%; el transporte se cotizaba en números negativos a enero y cerró julio con alzas de 4.95; mientras que rubros clave como la salud pasó de cotizarse en un 2.26% en enero a 2.57 en julio, el pico máximo lo tuvo en mayo cuando acumuló 2.76%.