Una estampida en un mitin político en Tamil Nadu, al sur de India, ha dejado al menos 39 personas fallecidas y más de 40 heridas.

La tragedia se desencadenó cuando gran parte de la multitud, congregada para ver al actor y candidato, se abalanzó hacia el escenario derribando las barricadas.

El Ministro de Sanidad estatal confirmó la magnitud de la tragedia, que incluye entre las víctimas mortales a ocho niños y 16 mujeres, mientras el actor, que ha dado el salto a la política recientemente, se encontraba en pleno discurso.