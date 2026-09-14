Independencia: estudiantes explican su significado y el valor del Quetzal como símbolo de libertad

Estudiantes del Colegio Bautista abordaron la independencia de Guatemala y explicaron su significado, las celebraciones del 15 de septiembre y la importancia del Quetzal.

La independencia de Guatemala se vincula, según los estudiantes entrevistados, con la separación del control de la corona española y la búsqueda de libertad.

La ciudad de Guatemala fue señalada como sede del Acta de Independencia de Centroamérica debido al peso político, social y económico que tenía como Capitanía General de Guatemala.

Las celebraciones guatemaltecas incluyen bailes típicos, ferias gastronómicas y actos cívicos, concentrados principalmente en el 15 de septiembre.

El Quetzal, ave nacional, es presentado como un símbolo de independencia y libertad, mientras que los mayas lo consideraban una figura de divinidad.

Los estudiantes también señalaron que Guatemala y El Salvador comparten diversas expresiones culturales durante estas fechas.