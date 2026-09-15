A 205 años de la firma del acta de independencia de Centroamérica en 1821, El Salvador continúa enfrentando el desafío de alcanzar una independencia plena. Historiadores señalan que aquel proceso significó la ruptura política y la separación territorial del dominio del imperio español.

La firma del acta de independencia, los acuerdos de paz y el régimen de excepción, han sido momentos claves para marcar la historia de los últimos 205 años en El Salvador, sin embargo, especialistas dicen que aún hay desafíos que se deben enfrentar.

Más dos siglos después, la independencia sigue siendo un proceso en construcción. El debate continúa en temas de autonomía económica, política y social del país.