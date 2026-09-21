Independencia de Centroamérica no concluyó en 1821: la anexión a México y el giro de 1823

Tras la firma del acta de independencia de 1821, Centroamérica fue anexada en 1822 al imperio mexicano de Agustín de Iturbide. La provincia de San Salvador se opuso a esta decisión, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas imperiales.

Según el Ministerio de Cultura, la anexión duró aproximadamente 18 meses y su fin se produjo cuando la caída de Iturbide puso término al proyecto imperial en México.

Posteriormente, las autoridades centroamericanas convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente.

El 1 de julio de 1823 se declaró la independencia absoluta de Centroamérica, tanto de España como de México, lo que evidencia que el proceso independentista abarcó varias fechas y acontecimientos más allá de la firma de 1821.