50.32 millones de dólares es el gasto que el Estado salvadoreño ha realizado entre enero y julio solo en concepto de indemnizaciones. Según el portal de transparencia fiscal, el Ministerio de Educación es la institución que más compensaciones ha ejecutado por un monto que supera los 17.88 millones de dólares.

El ramo de salud también figura con 5.3 millones devengados, seguido del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con 2.6 millones; mientras que Agricultura y Ganadería aparece con 1.4 millones ejecutados.

Las instituciones descentralizadas también forman parte de las estadísticas publicadas. Como la Dirección de Obras Municipales que tiene programados 1.15 millones en indemnizaciones que no han sido ejecutados. La superintendencia de regulación sanitaria también cuenta con 986,290 dólares programados; hospitales como el Rosales y el Benjamín Bloom también tienen una partida de 920,193.58 y 491,291.34 dólares respectivamente; mientras que Fosalud ha destinado 798,121.40 dólares.

De acuerdo con Hacienda, los Ministerios del Gobierno central registran un total de 37.03 millones de dólares usados en indemnizaciones, de un total de 49.9 millones programados para todo el año. Las instituciones descentralizadas han utilizado 11.37 millones de un total de 24.57 millones; y las empresas públicas ejecutaron 1.9 millones de un total de 2.6 millones programados para este año.