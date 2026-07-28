Incremento del turismo internacional en El Salvador impulsa aprender un segundo idioma

Surf City es uno d esos lugares preferidos por los turistas, y es que playas como El Tunco, Zonte y Sunzal, recibe cada año a millones de visitantes internacionales, de los cuales muchos no hablan el español, una situación que ha llevado a comerciantes, restaurantes, y prestadores de servicios a buscar la manera de comunicarse.

Algunos han utilizado aplicaciones de traducción, para atender pedidos, o dar indicaciones, mientras que otros han aprendido palabras y frases en inglés escuchando a los turistas día tras día sin contar con un estudio en el idioma.

Cristian Álvarez que es originario de La Libertad, señaló que a medida que ha avanzado el turismo en la zona y la necesidad de trabajar, lo obligó a aprender empíricamente, practicando con sus amigos y hablando con los turistas, ahora él es uno de los que brinda clases de surf a turistas de diversos países.

Datos oficiales indican que aproximadamente 427,374 salvadoreños dominan un idioma adicional, lo que representa el 7.6% de la población. El inglés es la lengua extranjera más hablada en el país, y el departamento de La Libertad se posiciona entre los departamentos con mayor número de habitantes que manejan este idioma, agrupando el 23% con más de 95,000 personas.