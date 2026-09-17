Incremento del consumo de energía eléctrica por altas temperaturas

A mayor consumo de energía eléctrica, mayor puede ser el impacto en el costo de la factura y es que, según especialistas, las altas temperaturas hacen que aumente el uso de aparatos eléctricos, especialmente de equipos de refrigeración y aire acondicionado.

De acuerdo con estudios, durante el mes de julio, El Salvador alcanzó un nuevo récord de demanda eléctrica, al registrar un consumo de 1,297 megavatios.

La población salvadoreña ya está resintiendo este incremento en sus hogares.

Pero las altas temperaturas y la falta de lluvias también han tenido efectos en la forma en que se genera la electricidad, ya que la generación hidroeléctrica cayó a 7.79% debido a la reducción en los niveles de los embalses, mientras que las centrales térmicas, que funcionan con combustibles y gas natural licuado, cubren más del 60% de la demanda. Expertos señalan que esta mayor participación podría tener un impacto de al menos un 10% de incremento en el precio en la factura eléctrica.

Sin embargo, indicó que el Estado mantiene recursos que podrían evitar incrementos en la tarifa vigente.