El robo de identidad se ha incrementado de acuerdo con abogados, el delito mas común es recolectar los documentos de propiedades abandonadas para posteriormente venderlas.

El suplantar la identidad de una persona se ha facilitado con la evolución tecnológica, dicen los expertos, por eso recomiendan estar alertas ante posibles ataques y establecer contraseñas seguras.

En el caso del documento único de identidad, en el país, cumple con nuevos mecanismos de seguridad, que aseguran serian mas difíciles de falsificar, además, de un respaldo de ley si una persona quiere hacerse por otra.

Estos mecanismos también son utilizados empresas, que mediante engaños buscan obtener información y los datos biométricos son algunos de los blancos que buscan los delincuentes.

El fraude financiero como solicitar préstamos, tarjetas de crédito, el fraude medico, el fraude fiscal con algunos de los delitos que se pueden cometer con el robo de identidad, por eso recomiendan no compartir información personal con desconocidos y si va a adquirir alguna propiedad o vehículo verificar que la persona está registrada en instancias como SERTRACEN.