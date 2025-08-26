Más de $872 millones de dólares recibió El Salvador en concepto de remesas familiares solo en el mes de julio, $10 millones de dólares más respecto al mes anterior, según datos del banco central de reserva.

El 92.5% de estos ingresos provienen de Estados Unidos.

En los primeros 7 meses de este año, la cifra acumulada supera los $5,710 millones de dólares, lo que representa un aumento 18.6%.

El 35.8% de las remesas han sido destinadas a la zona central, el 30% en el oriente del país, un 17.2% en el occidente y 12.1% en la paracentral.

Cabañas, Chalatenango y San Vicente son los departamentos que reportan mayor crecimiento.

La remesa promedio global fue de $351 dólares.

El 81.9% del ingreso de las remesas familiares se realizaron por instituciones financieras, el 6.1% en supermercados, el 3% en farmacias y el resto en otros establecimientos, mientras que un 0.5% por billeteras digitales de criptomonedas.

El 73.1% envió remesas que ronda entre $1 y 499 dólares, el 9.9% entre $500 y $999 dólares y el 8.2% entre los $1,000 y $5,000 dólares.