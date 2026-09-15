Incremento de remesas en América Latina

América Latina y el Caribe se posicionan como la región donde más han crecido las remesas en la última década. Entre 2016 y 2025, el dinero enviado por migrantes y miembros de la diáspora a sus familias pasó de 72,600 millones de dólares a 168,600 millones, según un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

El aumento de las remesas fue mucho mayor que el crecimiento de la migración. En ese periodo, el número de migrantes latinoamericanos creció 41%, hasta llegar a unos 44 millones, mientras que las remesas aumentaron 132%. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los migrantes y la mayor fuente de este dinero.

México fue el país que más remesas recibió en la región durante 2025, con unos 64,400 millones de dólares. Le siguen Guatemala, con 21,600 millones; Colombia, con 13,100 millones; República Dominicana, con 12,400 millones; y Honduras, con 11,900 millones de dólares.

Según datos del Banco Central de Reserva en El Salvador solo en el mes de julio ingresaron 864.25 millones de dólares en remesas.

A nivel mundial, unos 220 millones de migrantes y personas de la diáspora apoyan económicamente a cerca de 1,100 millones de familiares. Esto significa que cerca de 1,300 millones de personas envían o reciben remesas. Estos recursos son utilizados principalmente para cubrir gastos como alimentación, salud, educación, vivienda, ahorro y otros pagos.