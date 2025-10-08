El 75% de los proyectos que realiza la Cámara Salvadoreña de la Construcción son habitacionales, predominando los infraestructuras de altura debido a los límites de espacio que existen en la zonas más desarrolladas del país, como el área metropolitana de San Salvador.

El presidente de Casalco mencionó que existe una alta demanda en la compra de apartamentos, por lo que se encuentran aplicando diferentes procesos para agilizar los procedimientos y la construcción de los proyectos.

Sin embargo, reconoció que están enfrentando una disminución de mano obra, la mayoría de empresas tienen oportunidades laborales abiertas en esta rama.

El sector construcción y actividades inmobiliarias está aportando casi un16% al Producto Interno Bruto, señaló Velásquez, durante el segundo trimestre del año, el rubro creció un 33.87%.