Incremento de precio de la lechuga

Vendedores del mercado central reportan un incremento en el precio de la lechuga, aseguran que ahora pagan alrededor de 20 dólares más por cada caja, que contiene 18 unidades, actualmente, una lechuga puede costar entre $1.50 hasta los 3 dólares, dependiendo de su tamaño.

En la zona de mayoreo, frente al mercado central, personas que trabajan como carretilleros de verduras, señalan que, aunque el precio ha subido, las personas que tienen negocios como restaurantes o comedores continúan comprándola.

Mientras que en los agromercados se comercializan dos lechugas por un dólar, es decir, entre un 75% y un 80% más baratas que en el mercado central, en Santa Tecla, algunos consumidores se han acercado para aprovechar el precio, sin embargo, la compra está limitada a un dólar por persona.

En El Salvador, la lechuga se comercializa en diferentes variedades, entre ellas las más comunes son la arrepollada, la romana y la hidropónica.