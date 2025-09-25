Las exportaciones hacia Estados Unidos han disminuido en los últimos años, pasando de representar el 40% del total a el 31% actualmente, pero esto no quiere decir que las exportaciones en general hayan bajado, según explicó la representante de la gremial de exportadores más importante del país.

Hasta septiembre, las exportaciones en El Salvador han incrementado en volumen un 5% y en valor un 6.3%, con proyecciones de crecimiento sostenible de 10%, el rubro de textil encabeza la categoría de bienes, mientras que turismo ha destacado en el sector servicio, señaló Cuellar.

Países como Colombia y Ecuador están destacando en las exportaciones de El Salvador aseguró la presidenta, mientras que las negociaciones de Tratado de Libre Comercio con países como Belice, Perú y Argentina están avanzando.