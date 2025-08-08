Invest El Salvador, es la agencia encargada de promocionar a empresarios salvadoreños que están optando por exportar sus producciones a nuevos mercados internacional, diáspora salvadoreña y empresarios extranjeros que están tomando al país como opción para invertir, brindándoles un acompañamiento y guía para posicionarse en el mercado.

Monte Moreno, una empresa familiar que cultiva coco y guayaba, además de crear productos basados en estas frutas; asegura que ha logrado un posicionamiento en el mercado internacional tras el apoyo recibido por Invest, logrando hasta el momento negociaciones avanzadas con países como Estados Unidos, Turquía, Canadá, entre otros.

El presidente de la institución, Rodrigo Ayala, menciona que en el último año se ha reportado un aumento en las inversiones extranjeras directas y atenciones en un 64%.

Se espera que estos resultados aumenten en los próximos meses tras la exoneración de impuestos a empresas extranjeras y nacionales, cuya inversión sea de más de 2,000 millones de dólares, incrementando también la productividad, generación de empleos y exportaciones de bienes y servicios.