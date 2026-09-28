Incremento de enfermedades transmitidas por zancudos

Un incremento de casos sospechosos de dengue está experimentando el país, según el Ministerio de Salud en su boletín epidemiológico, el aumento comenzó a finales de julio, cuando se reportaban 76 casos, y para septiembre la cifra ascendió a 329, pero ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades transmitidas por el zancudo?

Otras enfermedades como el chikungunya y el zika se han mantenido estables, con entre 1 y 2 casos sospechosos por semana, entre las recomendaciones está no automedicarse, porque algunos medicamentos pueden provocar hemorragias y agravar el cuadro médico.

Los grupos etarios más afectados por el dengue son los niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, seguidos por menores de 1 a 4 años y adultos de 20 a 29 años.