Incremento de enfermedades transmitidas por zancudos

Conozca cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por el zancudo y qué hacer en caso de presentar estas afecciones médicas.

Un incremento de casos sospechosos de dengue está experimentando el país, según el Ministerio de Salud en su boletín epidemiológico, el aumento comenzó a finales de julio, cuando se reportaban 76 casos, y para septiembre la cifra ascendió a 329, pero ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades transmitidas por el zancudo?

Otras enfermedades como el chikungunya y el zika se han mantenido estables, con entre 1 y 2 casos sospechosos por semana, entre las recomendaciones está no automedicarse, porque algunos medicamentos pueden provocar hemorragias y agravar el cuadro médico.

Los grupos etarios más afectados por el dengue son los niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, seguidos por menores de 1 a 4 años y adultos de 20 a 29 años.