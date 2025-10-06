Ha incrementado el nivel de agua en la laguna El Jocotal en El Tránsito, San Miguel, donde las calles por las que caminan durante el verano, ahora son canales para lanchas, medio de transporte que la mayoría de sus habitantes utilizan para transportarse.

Personas que se dedican a la pesca, aseguran que, con el invierno y las fuertes lluvias, los peces suelen escasear en el lugar, por la inestabilidad en el agua.

Durante todos los inviernos la laguna el jocotal tiene a incrementar su nivel de forma paulatina, esto se debe a que el afluente del río Grande y también la laguna de Olomega terminan en este lugar, quienes viven en el lugar solicitan que las autoridades les apoyen durante esta crisis, debido a que la poca pesca solo la utilizan para el consumo familiar.