Para representantes de la organización de movilidad y seguridad vial de El Salvador, la licencia ayuda con el cumplimiento de la ley pero no garantiza que se tenga la capacidad de manejar, en lo que va de este año, 327 motociclistas han perdido la vida en el país, a causa de accidentes de tránsito.

Los percances en motociclistas se atribuyen a errores que consideran básicos como manejar a una velocidad inadecuada, distracción al volante y a la falta de conocimiento de cómo poder actuar ante un incidente, se estima que nueve de cada 10 motociclistas no saben utilizar el freno delantero de manera adecuada.

Este medio de transporte tiene un incremento exponencial. Actualmente representa el 33% del total del parque vehicular en el país, sin embargo, hay muchas de ella que circulan sin estar registradas.

Los pasajeros son los que se llevan la peor parte cuando ocurren accidentes de tránsito en motocicletas por ello recomiendan manejar con precaución, utilizar casco certificado y de forma adecuada, reconocer a qué velocidad se está apto para conducir y capacitarse.