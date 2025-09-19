119 vuelos de retornados ha recibido El Salvador durante los primeros 8 meses de este año según el monitor de vuelo de ice, siendo junio y julio los que acumulan la mayor cantidad con 22 vuelos cada mes.

Desde el incremento de las detenciones masivas en el territorio norteamericano, tras las redadas en los diferentes estados ordenadas por el gobierno de Donald Trump, los vuelos de deportación registraron un aumento considerable y se efectuaron al menos para 66 países, y la mayoría se hacía Guatemala, Honduras, México y El Salvador.

De acuerdo al informe, del 20 de enero al 31 de agosto de 2025, la administración Trump realizó al menos 7,454 vuelos de control migratorio. Esta cifra incluye vuelos de deportación, vuelos relacionados con la deportación y vuelos de transferencia nacional.

Esto representa un aumento del 34% con respecto al mismo período de 2024. Solo en agosto de 2025, se monitorearon al menos 1,393 vuelos de control de inmigración de estados unidos, un promedio de 45 vuelos por día.

Ese mismo mes, el número de vuelos de expulsión alcanzó un récord de al menos 240 vuelos de expulsión. México representó el 30% de estos vuelos, América Central, 42 %, América del Sur 15 %, el Caribe 4 % y las demás regiones 9 %.