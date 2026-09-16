Incrementan precios internacionales del petróleo

El West Texas Intermediate para entrega en octubre subió 1,34 dólares para cerrar en 101,39 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. El crudo Brent para entrega en noviembre subió 1,07 dólares para cerrar en 105,68 dólares el barril.

El principal catalizador del repunte es la escalada del conflicto en medio oriente. El domingo, el presidente Trump advirtió sobre posibles medidas contra Irán y el control de su petróleo. Al día siguiente, irán Informó que había derribado un dron militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.