Incrementan las víctimas de accidentes de tránsito

La Policía Nacional Civil, informó que José Adrián Rivera clemente de 24 años de edad, fue detenido tras ser el culpable de un accidente de tránsito sobre el kilómetro 79 de la carretera que de Ahuachapán conduce hacia Santa Ana, en El Refugio, como resultado del siniestro una pareja de esposos, identificados como Josselyn Molina y René Alberto, ambos originarios del distrito de Tacuba, fallecieron mientras eran atendidos en el hospital por los múltiples golpes que presentaban, mientras que su bebe de 6 meses sigue siendo atendido por lesiones.

Investigaciones de las autoridades, han revelado que Rivera se distrajo al volante, perdió el control del camión, invadió el carril e impacto de frente con las víctimas. El responsable no contaba con su licencia de conducir, por lo que será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas.

Un peatón falleció en el hospital luego de ser atropellado bajo una pasarela, ubicada en el kilómetro 65/2 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. Según información preliminar, la víctima se encontraba en aparente estado de ebriedad, cruzándose la arteria de manera imprudente.

El conductor involucrado en el siniestro se mantuvo en el lugar para apoyar las investigaciones de las autoridades.

Mientras que, en Zacatecoluca, en la colonia La Guadalupana, se atendió a otras personas en aparente estado de ebriedad. Según elementos de socorro, el involucrado conducía un vehículo con placas guatemaltecas, perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico, el lesionado fue estabilizado en el lugar.

Mientras que en la colonia Los Mangos en el distrito de Aguilares, un motociclista resultó con diversas lesiones luego de verse involucrado en un siniestro, el personal de socorro lo estabilizó en el lugar y posteriormente lo trasladó a un centro médico.