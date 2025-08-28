Las enfermedades respiratorias continúan siendo la principal causa de consulta en el país. De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabí, la circulación de estos virus puede elevar la intensidad de los síntomas.

Para neumólogos esta situación se debe a que los virus mutan más rápido que las bacterias.

El proceso de estas enfermedades es generalmente de siete días y sostiene que deben tratarse los síntomas como fiebre, congestión nasal, a nivel nacional, los medicamentos para tratar este tipo de padecimientos tienen una alta demanda.

También recomiendan a consultar con un médico sobre los síntomas que se presentan.

Durante este año se registran más de 8,100 egresos hospitalarios por neumonía, con una letalidad de 2.9. Los grupos poblacionales con mayor afectación son los menores de 1 a cuatro años y de 60 años a más.