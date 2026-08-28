Incrementan las cifras de accidentes de tránsito

Más del 6% han incrementado los accidentes de tránsito, en lo que va del año ya se reportan 14,782 siniestros viales, los cuales han dejado 943 muertos y 10,389 lesionados, estos últimos han aumentado un 23.2%.

Del total de los fallecidos, 433 son motociclistas, 319 peatones y 23 ciclistas.

La distracción del conductor continúa siendo la principal causa de estas emergencias en las carreteras, seguido de la invasión de carril, y el irrespeto a las señales viales.

Mientras que la cifra de los capturados por conducción peligrosa es de 1,555, es decir que, en promedio, cada día 7 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad.