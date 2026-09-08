Incrementan gastos de agricultores por sequía

El Salvador está bajo Alerta Roja por sequía meteorológica, el oriente del país es el más afectado por estos fenómenos, impactando en el sector agrícola, volviéndose más caro poder cultivar una milpa, por ejemplo, en la zona de Los Ranchos en Miraflores, San Miguel, quienes se dedican al campo han sembrado maíz por lo menos en 3 ocasiones, y en todas han sido pérdida total, gastarán 3 veces más que en un periodo normal.

El oriente del país ha recibido lluvias en los últimos días, muchos agricultores volverán a intentar sembrar hasta inicios de septiembre se registró el tercer periodo de sequía el cual alcanzó su categoría máxima: más de 21 días consecutivos sin precipitaciones.

La mesa agropecuaria señala que los agroinsumos no han incrementado de precio, porque por la sequía no han tenido mayor demanda, sin embargo, una mazana de milpa tiene un costo de entre 500 y 800 dólares, pero bajo el fenómeno del niño, el valor incrementa hasta los 1,500 dólares.

El fenómeno del niño continuará afectado al país y la región hasta 2027, pero se prevé que las condiciones se agudicen a finales de este año, incluso estiman más sequías.