En febrero de 2020, Laura Trigueros fue diagnosticada con cáncer de mama; enfermedad contra la que aún sigue luchando y que ha cambiado su vida por completo. Un autoexamen le indicó que algo andaba mal en su cuerpo, lo cual permitió que actuara de forma temprana contra su condición.

Si bien entre los 40 y 60 años es cuando más casos de cáncer de mama se diagnostican entre las mujeres, la fundación Edificando Vidas asegura que las jóvenes se están viendo más afectadas.

Y aunque no hay cifras oficiales actualizadas sobre el cáncer de mama en el país, organizaciones como Ormusa revelan que entre 2020 y 2024 se registraron 1,435 nuevos casos, según datos recopilados del hospital de la mujer. La fundación Edificando Vidas asegura que aún hay retos por superar para combatir la enfermedad.

La fundación también apoya a mujeres de escasos recursos económicos con mamografías y ultrasonografías; ayuda que es bien vista por las beneficiadas.

Entre un 30% y 33% han incrementado los casos de cáncer de mama diagnosticados por la fundación edificando vidas. Además, recomiendan practicar el autoexamen y asistir al médico si detectan alguna anormalidad en su cuerpo, ya que un 95% de pacientes logran curarse si se descubre a tiempo la enfermedad.