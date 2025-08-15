14% han incrementado los lesionados en accidentes de tránsito durante este año, según datos del observatorio nacional de seguridad vial, al día un promedio de 35 personas es víctimas de siniestros, contabilizándose a la fecha 7,946 lesionados.

Los más de 13,079 percances viales que se han registrado durante este año, han sido a causa principalmente de la distracción del conductor, la invasión del carril, por no guardar la distancia reglamentaria, exceder la velocidad permitida y no respetar las señales de tránsito.

Y aunque las personas fallecidas en accidentes de tránsito han disminuido un 9%, de los 734 que ya se registran 292 han sido motociclistas, 291 peatones y 22 ciclistas. El 73.5% de estos decesos eran adultos que se encontraban en la edad productiva, el 22.34 adultos mayores y el 4.9% menores de edad.