En los últimos tres años el parque vehicular de motocicletas ha incrementado en un 58%, aumento que se encuentra relacionado a que este vehículo ya no solo está siendo utilizado como medio de transporte, sino también como una herramienta de trabajo, pero los usuarios de motocicletas son los más vulnerables a sufrir un accidentes de tránsito, según expertos la falta de conocimiento y el irrespeto a la vía, son algunas de las causas, además que el 50% de ellos no cuentan con licencia de conducir.

Usuarios de este transporte están conscientes de las faltas que comenten en las distintas arterias del país y lo vulnerables que son al momento de experimentar un siniestro, señalan que El Salvador existe una deficiencia en la educación vial, tanto para ellos como para conductores de automóviles y peatones.

El 33.87% del parque vehicular general en el país son motocicletas, es decir se encuentran registradas 671,989 motos; y según datos oficiales un promedio de 12 motociclistas sufre algún tipo de accidente de tránsito a diario, representando el 19% del total de siniestros en el país.