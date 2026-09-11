Incrementan casos sospechosos de dengue

Hasta la semana epidemiológica número 30, en el país se han reportado 148,893 casos sospechosos de dengue y solo en esa última semana analizada, se registró un repunte con 170 casos, según datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, una enfermedad que puede provocar fiebre alta, dolor detrás de los ojos, náuseas y otros síntomas, y en algunos casos, puede evolucionar y convertirse en dengue grave.

Para evitar complicaciones, los especialistas recomiendan una detección temprana y acudir a un centro de salud ante los primeros síntomas, los cuales pueden aparecer entre 4 y 10 días después de la infección y, generalmente, duran entre 2 y 7 días.

Además, los médicos destacan la importancia de fortalecer las medidas de prevención y realizar la fumigación en horarios adecuados.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta la primera semana de agosto de 2026, en la región de Las Américas se habían reportado más de un 1,500,000 casos sospechosos de dengue.