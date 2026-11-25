Las nuevas infecciones por VIH en América Latina subieron 25% entre 2010 y 2025, según el informe global de ONUSIDA. La región es una de tres en las que los casos aumentaron, junto con Europa oriental y Asia central en un 17% y oriente medio y áfrica del norte con 78%.

El informe revela que al menos 41 millones de personas viven con VIH en el mundo, unos 32 millones reciben tratamiento, mientras que más de 8 millones no tienen acceso a estos a los antiretrovirales en América Latina, el 18% de las personas diagnosticadas no recibió tratamiento durante 2025.

La falta de educación sexual, el miedo a realizarse pruebas y el desconocimiento sobre métodos de prevención siguen siendo algunos de los principales retos. ONUSIDA insiste en el diagnóstico temprano y el acceso a nuevos medicamentos como el Lenacapavir.

En la región, las muertes relacionadas con el sida bajaron 40% en ese periodo. El 71% de las personas con VIH recibe tratamiento, y 890,000 no tienen carga viral suprimida.

El Salvador está entre los 14 países latinoamericanos que buscan comprar a menor precio, por medio de la Organización Panamericana de la Salud, el inyectable Lenacapavir. Estos países habían quedado fuera de los acuerdos iniciales para producir versiones genéricas. El medicamento se aplica dos veces al año.

Las nuevas infecciones en el mundo son 1.2 millones, 42% menos que en 2010. La mayor reducción fue en niños de 0 a 14 años un 69%, pero todavía se infectaron 93,000. En África subsahariana, casi dos tercios de los nuevos casos es decir 380,000 son mujeres.

El financiamiento internacional para el VIH cayó 18% en el último año. La ayuda oficial para el desarrollo bajó 23%, la mayor caída anual registrada. Los aportes bilaterales de Estados Unidos disminuyeron 26% y los desembolsos del fondo mundial 13%.

Los recursos en países de ingresos bajos y medios son de 17,600 millones de dólares, 4,300 millones menos de los 21,900 millones necesarios cada año para cumplir las metas de 2030. 55 países aumentaron sus presupuestos internos para el VIH, pero eso no compensó la retirada de ayuda externa.